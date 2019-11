Puduhepa’ya kız kardeş geliyor

Kız çocukları için bir fark yaratmak ve onlara ‘İsterseniz herşeyi başarırsınız’ mesajını vermek için yola çıkarak tarihteki ilk barış anlaşmasında mührü bulunan Hitit Kraliçesi Puduhepa bebeklerini yaratan Renan Tan Tavukçuoğlu, şimdi de NASA’da çalışan ilk Türk astrofizikçi Dilhan Ege Eryurt’tan ilham alarak ikinci bebeklerini tasarladıklarını anlattı. Kız çocuklarına ‘yatırım’ yaparak onları kendilerine güvenli ve başarılı olmaları için projeye başladıklarını anlatan Tavukçuoğlu, “Çocuklara yapılan yatırımla toplumların daha güçlü ve sağlam olacaklarını düşündüm. Özellikle de kız çocuklarına. O yüzden onlara yöneldim. Kız çocuklarına ulaşmanın en güzel yolu da bebekti. Bebeği aracı olarak kullanarak çocuklarımıza ‘isterseniz her şeyi başarırsınız ‘ mesajı vermek istedim” diye konuştu.



‘11 kız okutuldu’



Puduhepa bebeğini oluştururken çok araştırdıklarını ve tarihin en güçlü kadın kahramanı olan Hitit Kraliçesi’ni seçtiklerini dile getiren Tavukçuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Her noktasını çok titizlikle tasarladık. Bebeğimizi Arzu Kaprol tasarladı ve bebeğimiz çok büyük ilgi gördü. Bebeğin satışından elde edilen gelirle 11 kız çocuğumuzun bir yıllık eğitim masrafları karşılandı. Yinebu bebekleri yapan 40 kadınımız para kazandı. Çok güzel bir sinerji yakaladık ve geliştirdik. Her yaşta insana dokunan bir projeyi hayata geçirdik.”









Üçüncüsü de yolda



İkinci bebekleri hakkında da bilgi veren Tavukçuoğlu, “Teknoloji çağında yaşıyoruz ve uzay çocuklarımızın heyecan duyduğu bir konu. O yüzden de NASA’da çalışan ilk Türk bilim insanı Dilhan Ege Eryurt’ta karar verdik. Bebeğimizin tasarımını Zeynep Tosun yaptı. Burada amacımız çocuklarımıza ‘vazgeçmezseniz olur’ demeleri. Dilhan o zamanda bunu başarmış ben şimdi neler neler yapabilirim demeleri kendilerini dezavantajlı görmemeleri. Onlara senin neyin eksik sen de yaparsın diyoruz. Üçüncü bebeğimiz ise ilk öğretmen Refet Angın olacak. Sonrasında meclisteki ilk kadın milletvekilleri, müzik ve spor dünyasından kadınlar olacak. Şu anda yaşamayan ama yaptıklarıyla örnek olan kadınları seçeceğiz” diye konuştu.









Dilhan Ege Eryurt



Astrofizik alanında araştırmaları ile Güneş’in ve yıldızların evrimi çalışmalarına katkıda bulunan, 1961 1973 yıllarında NASA’da görev alarak bu kurumdaki ilk Türk bilim kadını olan Dilhan Ege Eryurt, 29 Kasım 1926’da İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü’nden mezun olan Eryurt, 1961’de, American National Academy of Science, National Research Council’den aldığı burs ile NASA’nın New York’taki Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü’nde göreve başladı. Astrofizik ve yıldız yapılar üzerine ders almaya ve çalışmaya başlayan Eryurt, Türkiye’ye döndükten sonra bu alanda da üniversitelerde dersler verdi. Geçirdiği kalp krizi sonucu 13 Eylül 2012’de yaşamını yitirdi.