Pugedon 500 bin sokak hayvanını besledi

Tamamen güneş enerjisiyle çalışan otomata atılan her plastik, cam veya metal atık karşılığında otomatın alt bölümdeki hazneye sokak hayvanları için 5 ila 20 gram arasında mama dökülüyor. Otomat aynı zamanda sokak hayvanlarının su ihtiyacını da karşılıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan 350’ye yakın ‘Pugedon’ ile son 1 yılda 2 Milyon adet pet şişe, 600 bin adet metal kutu ve 300 bin adet cam şişe atığın geri dönüşüme kazandırıldı.



Hayvanlar tanıyor



Otomatlar sayesinde yaklaşık 3 milyon atığı geri dönüşüme kazandırdıklarını belirten Timtaş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akay, “Belirli bölgelere yerleştirilen otomatlar, sokak hayvanları tarafından da benimsendi. Artık hayvanlar otomatları tanıyor ve acıktığında doğrudan cihazın yanına geliyor” dedi.