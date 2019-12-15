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15.12.2019 - 07:50 | | HABER ARAŞTIRMA

Pugedon 500 bin sokak hayvanını besledi

Pugedon’ isimli geri dönüşüm otomatıyla 1 yılda 3 milyona yakın plastik, cam ve metal atık toplandı. Atıkların geliriyle 500 bin sokak hayvanı beslendi.

Pugedon 500 bin sokak hayvanını besledi

Tamamen güneş enerjisiyle çalışan otomata atılan her plastik, cam veya metal atık karşılığında otomatın alt bölümdeki hazneye sokak hayvanları için 5 ila 20 gram arasında mama dökülüyor. Otomat aynı zamanda sokak hayvanlarının su ihtiyacını da karşılıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan 350’ye yakın ‘Pugedon’ ile son 1 yılda 2 Milyon adet pet şişe, 600 bin adet metal kutu ve 300 bin adet cam şişe atığın geri dönüşüme kazandırıldı.

Hayvanlar tanıyor

Otomatlar sayesinde yaklaşık 3 milyon atığı geri dönüşüme kazandırdıklarını belirten Timtaş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akay, “Belirli bölgelere yerleştirilen otomatlar, sokak hayvanları tarafından da benimsendi. Artık hayvanlar otomatları tanıyor ve acıktığında doğrudan cihazın yanına geliyor” dedi.

Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
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