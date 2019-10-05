Pülümür'de sıcak çatışma!

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.