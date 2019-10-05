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05.10.2019 - 09:02 | | İHA

Pülümür'de sıcak çatışma!

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pülümür'de sıcak çatışma!

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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