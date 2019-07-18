Rabia Naz için Meclis araştırması

TBMM Genel Kurulu’nda dün Varlık Barışı’nın süresini de uzatan torba yasa teklifinin görüşmelerine geçilmeden önce sürpriz bir gelişme yaşandı. Tüm siyasi partilerin uzlaşmasıyla, Rabia Naz Vatan ve diğer şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılmasına ilişkin bugüne kadar verilmiş önergelerin birleştirilerek ele alınmasına ilişkin Danışma Kurulu kararı oy birliğiyle kabul edildi

Danışma Kurulu kararının benimsenmesinin ardından jet hızıyla yapılan görüşmeler sonucu araştırma komisyonunun kurulması kararı da yine oy birliğiyle alındı. Kurulmasına karar verilen komisyon 12 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi başkanlık divanı seçiminden itibaren 3 ay olacak. Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.