29.11.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara
‘Rabia Naz’ı eve girerken gören var’
Giresun Eynesil’de geçen yıl hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, kızının araba çarpmasıyla, görevliler ise yüksekten düşerek öldüğünü söyleyince araştırma için TBMM’de komisyon kurulmuştu.
TBMM Komisyonu’nda dinlenen polis Kutlay Sevinç’in, “Rabia Naz’ı olaydan önce eve girerken gören tanık var” ifadesi şaşkınlık yarattı. Sevinç, “Çocuğun eve girdiğini gören kişi var, çocuğu görüyor kendisi. ‘Rabia’ filan diyor, hemen evin karşısında. Onların da ıslak imzasıyla ifadesini aldık” dedi.
Milliyet’in ulaştığı savcılık belgelerine göre de okuldan iki arkadaşı, Rabia Naz’ı apartmanın merdivenlerinde gördü. Savcılık belgelerinde konuya ilişkin durum, “Naşit O. ile yapılan görüşmede, maktule ile aynı okulda okuyan kızlarının olay günü saat 17.00 sıralarında Rabia’yı kendi ikametinin bulunduğu binanın merdivenlerinde gördüğünü anlattığı” şeklinde ifade ediliyor.
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