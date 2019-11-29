‘Rabia Naz’ı eve girerken gören var’

TBMM Komisyonu’nda dinlenen polis Kutlay Sevinç’in, “Rabia Naz’ı olaydan önce eve girerken gören tanık var” ifadesi şaşkınlık yarattı. Sevinç, “Çocuğun eve girdiğini gören kişi var, çocuğu görüyor kendisi. ‘Rabia’ filan diyor, hemen evin karşısında. Onların da ıslak imzasıyla ifadesini aldık” dedi.



Milliyet’in ulaştığı savcılık belgelerine göre de okuldan iki arkadaşı, Rabia Naz’ı apartmanın merdivenlerinde gördü. Savcılık belgelerinde konuya ilişkin durum, “Naşit O. ile yapılan görüşmede, maktule ile aynı okulda okuyan kızlarının olay günü saat 17.00 sıralarında Rabia’yı kendi ikametinin bulunduğu binanın merdivenlerinde gördüğünü anlattığı” şeklinde ifade ediliyor.



