Rabia Naz’ın amcasından babasına suçlama: Trafik kazası deyin baskısı

Giresun Eynesil’de 13 Nisan 2018’de evlerinin önünde yaralı bulunup hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili babası Şaban Vatan, trafik kazası iddiasında bulunuyor. Yetkililer ise ölümün yüksekten düşmeye bağlı olduğunu söylüyor. TBMM Rabia Naz Olayını Araştırma Komisyonu’na ifade veren amca Muhammet Vatan, Rabia Naz’ın babasına suçlamalarda bulundu. Şaban Vatan, tanık Mürsel Küçükal’ın ifadesini değiştirmesi için şiddet uyguladığı iddiasıyla önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Amca Muhammet Vatan’ın komisyona verdiği ifade özetle şöyle:



ÖLÜMCÜL DARBE ALMAZ: Şaban’ın abisiyim. Psikolojik durumu önceden de normal değildi. 30 yıllık şoförüm. Diyorum ki; o rampada çocuğa 20 kilometre hızla araba vursa ölümcül darbe almaz. Şaban senarist oldu! Bir şeyler yazıp oynadı! ‘Şaban kafanda bir şeyler kuruyorsun’ diyorum. O, ‘Siz bana inanmıyorsunuz’ diyerek başladı işin seyrini değiştirmeye.

İNTİHAR DEĞİL: Ben Rabia Naz’da öyle bir şey hiç ummadım. Rabia’da son 5-6 ayda bir durgunluk vardı. Bir arkadaşına ‘Denge hareketi yapıyorum’ demiş. Okulda ölü numarası yapmış. ‘Baba ben şehit olmak istiyorum’ demiş. Bunu Şaban anlattı bana. O arada Rabia Naz’ın günlüğü ortaya çıktı. Ben, Rabia Naz’dan intihar beklemiyorum, öyle bir kız değildi.









ARKAMDA DURMUYORSUNUZ: Ablamın evinde, Şaban bize, ‘Siz benim arkamda durmuyorsunuz’ dedi. ‘Şaban senin ağzına bakarsak bizim adam vurmamız lazım. Ne yapacağız biz?’ dedim. Bana, ‘Ben trafik kazası diyorum, siz düşme diyorsunuz, siz de trafik kazası diyeceksiniz’ dedi. ‘Şaban, bak trafik kazası diyemem, ben bir şey bilmiyorum derim. Senin ağzınla ben buna trafik kazası diyemem’ dedim. Sonra ben oradan ayrıldım.

ÜÇ YUMRUK ATTI: Şaban evin önünde yakama yapıştı, iş yerine çekmeye çalıştı, girmeyince bana 3 yumruk attı. Bu arada polis geldi. Şikâyetçi olmadım. Şaban’da şöyle bir huy vardı: Hep onun dediği doğru. Şaban kusursuz, Şaban hatasız. Abisiyim ben! Hayatta bana karşı gelmezdi ama bu olaylarda bana yumruk attı. Evlat acısı saydık.

PARAYLA RAPOR İDDİASI: Şaban’ın Ankara’da kayınbiraderi var. TRT’de çalışıyordu, görevden alındı. Bir gün onu aradım: ‘Bu Ankara’ya gitti, bir şeyler ettiniz…’ dedim. ‘Ağabey, beraber gittik eniştemle’ dedi. ‘Ne yaptınız?’ dedim. ‘Hacettepe’ye gittik, parayı verdik’ dedi. Aynen dediğini diyorum, kayıtlarımda sabittir, teknoloji çıkarabiliyorsa çıkarsın bunları. ‘Ben enişteme inanmıyorum, senin gibi düşünüyorum ama bir şey diyemiyorum. Sana zıtlaştığı gibi bana da zıtlaşacak diye. Hacettepe’deki hocaya parayı verdik, sanki nasıl isterseniz raporu o şekilde yazarım’ gibi bir intiba sergiledi bize’ dedi. Bakın, dediğini diyorum.