Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan için tutanak tutuldu

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, kızının ölüm olayının tek şahidi olan Mürsel Küçükal’a 50 metreden fazla yaklaşmama kararını ihlal ettiği için hakkında tutanak tutuldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şaban Vatan'ın soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararını ihlal ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz Mürsel Küçükal'ın evine intikal esnasında Şaban Vatan'a ait 28 RB 902 plaka sayılı otomobille bahse konu yerden seyir halinde geçip uzaklaştığı görülmüştür. İkamet önünde Mürsel Küçükal ve yanında bulunan Ramazan Küçükal ile görüşülmüş, şahıslar görevli ekiplerimize 'Şaban Vatan isimli şahsın gün içerisinde ikametlerinin önünden seyir halinde geçtiğini ve yine ikametine 50 metreden fazla yaklaşmama kararı bulunan Şaban Vatan'ın ikametlerinin etrafında bulunduğuna dair resim çektiklerini, bu resimleri kendi rızaları ile ekiplerimize verebilecekleri' hususunda beyanda bulunmuşlardır. Şaban Vatan isimli şahsın mağdur Mürsel Küçükalın ikametine 50 metre yaklaşmama kararını ihlal ettiğine dair tutulan tutanak nöbetçi Cumhuriyet Savcısını da bilgilendirmek suretiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gereği için gönderilmiştir."