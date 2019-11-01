Rabia Naz’ın ölümü yerinde incelenecek

Komisyon, çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanlar ve davet edilecekler konularını görüştü. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, komisyonun ilk olarak Rabia Naz’ın yaşamını yitirdiği Giresun’un Eynesil ilçesine gitmesini önerdi. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da komisyonun yerinde tespit yapması gerektiğini söyledi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise Rabia Naz’ın iddia edildiği gibi intihar edip etmediğinin tespiti için tıpkı Şule Çet olayında olduğu gibi canlandırma yapılması önerisinde bulundu. Rabia Naz’ın ölümünün bütün detaylarıyla inceleneceğini anlatan Başkan Aydoğdu, Eynesil’e kasım ayının ilk yarısında gidileceğini kaydetti.



