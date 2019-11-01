01.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Rabia Naz’ın ölümü yerinde incelenecek
TBMM Rabia Naz Vatan ve Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.
Komisyon, çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanlar ve davet edilecekler konularını görüştü. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, komisyonun ilk olarak Rabia Naz’ın yaşamını yitirdiği Giresun’un Eynesil ilçesine gitmesini önerdi. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da komisyonun yerinde tespit yapması gerektiğini söyledi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise Rabia Naz’ın iddia edildiği gibi intihar edip etmediğinin tespiti için tıpkı Şule Çet olayında olduğu gibi canlandırma yapılması önerisinde bulundu. Rabia Naz’ın ölümünün bütün detaylarıyla inceleneceğini anlatan Başkan Aydoğdu, Eynesil’e kasım ayının ilk yarısında gidileceğini kaydetti.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.