MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemRabia Naz’ın ölümü yerinde incelenecek
01.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Rabia Naz’ın ölümü yerinde incelenecek

TBMM Rabia Naz Vatan ve Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Rabia Naz’ın ölümü yerinde incelenecek

Komisyon, çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanlar ve davet edilecekler konularını görüştü. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, komisyonun ilk olarak Rabia Naz’ın yaşamını yitirdiği Giresun’un Eynesil ilçesine gitmesini önerdi. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da komisyonun yerinde tespit yapması gerektiğini söyledi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise Rabia Naz’ın iddia edildiği gibi intihar edip etmediğinin tespiti için tıpkı Şule Çet olayında olduğu gibi canlandırma yapılması önerisinde bulundu. Rabia Naz’ın ölümünün bütün detaylarıyla inceleneceğini anlatan Başkan Aydoğdu, Eynesil’e kasım ayının ilk yarısında gidileceğini kaydetti.

6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sevgilisi kız çocuğuna hamile kalınca cehennemi yaşatmıştı! Flaş gelişme...

Sevgilisi kız çocuğuna hamile kalınca cehennemi yaşatmıştı! Flaş gelişme...

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon!

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon!

Kandil ve Haftanin'de teröristlere SİHA darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Kandil ve Haftanin'de teröristlere SİHA darbesi! Etkisiz hale getirildiler

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Sıradaki Haber