Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası filminde hangi oyuncular seslendirme yapıyor?

Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda İsmail Fidan'ın yer aldığı Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası filmi vizyona girdiği 26 Ekim 2018 tarihinden itibaren 31 hafta boyunca gösterimde kaldı. Film toplamda 1.802.339 seyirci tarafından izlenirken 20.455.470,52 TL hasılat elde etti.

RAFADAN TAYFA: DEHLİZ MACERASI FİLMİ KONUSU

Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, mahallelerindeki evlerin yıkılmasını önlemek için maceraya atılan

Rafadan Tayfa ekibinin hikayesini konu ediyor. Bir inşaat firması, mahalledeki evlerin sağlamlığını kontrol etmek için gelince mahallelide büyük bir panik oluşur. Daha ortada bir sonuç yokken herkes evlerinin yıkılma ihtimalini düşünerek korkuya kapılır. Binaların yıkılacağı üzerine bir de söylenti çıkınca mahalleli iyice ayağa kalkar. Mahalle sakinlerinden bir tek Kuşçu Baba sakindir. O, mahallenin tarihi değerinden dolayı kimsenin mahalleye dokunamayacağını düşünür. Fakat, hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba’nın söylediklerine kimse güvenmez.

Onu tek ciddiye alan ise Rafadan Tayfa ekibidir. Kuşçu Baba’nın söylediklerini araştırmaya karar verip kütüphaneye gidince anlatılanların doğru olduğunu öğrenir. Yaşadıkları mahallenin altından İstanbul’un en eski dehlizlerinden bir tanesi geçmektedir. Artık onların tek bir amacı vardır; dehlizi bulup mahalleyi yıkımdan kurtarmak. İsmail Fidan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filminin senaryosunu Ozan Çivit kaleme alıyor.

RAFADAN TAYFA: DEHLİZ MACERASI FİLMİNDE SESLENDİRMEYİ HANGİ OYUNCULAR YAPIYOR?

Filmin seslendirme kadrosunda Nusret Çetinel, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Şirin Giobbi, Emine Sergen Kazbek gibi isimler yer alıyor.