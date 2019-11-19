‘Rafadan Tayfa’ ile afet eğitimi

İBB Afet Koordinasyon Merkezi, bu yıl 9 bin öğrenciye başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı korunma eğitimi verdi. Deprem öncesi, anı ve sonrası hakkında öğrencileri bilgilendiren AKOM afet eğitmeni Gökhan Oruç, eylül ayındaki depremin ardından kurumların afet eğitimi talebinde bulunmaya başladığını söylüyor.

İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) 2006’dan beri 820 okuldaki 40 bin öğrenciye başta deprem olmak üzere, yangın, patlama, sel, heyelan gibi afet konularında eğitim verildi. Bu yıl ise, 90 okul, 60 bin ortaokul öğrencisi ile 50 anaokulu, 3 bin öğrenci afet konusunda bilinçlendirildi.

Eğitimi yerinde izledik

Çocukların her türlü afet karşısında hazırlıklı ve donanımlı olması için gerçekleştirilen eğitimi Milliyet Gazetesi olarak biz de yerinde izledik. Zeytinburnu Reşat Tardu İlköğretim Okulu’ndan 7. sınıfta okuyan 52 öğrenci ile 3 öğretmenin katıldığı afet eğitiminde AKOM Afet Eğitmeni Gökhan Oruç, AKOM ile ilgili bilgi verdi. Ardından başta deprem olmak üzere, sel, heyelan, yangın, fırtına gibi doğal afetlerde nasıl davranılması gerektiği anlatıldı.

Eğitimde ilk yardımın önemine değinildi. Öğrencilere afet öncesi alınması gereken tedbirler ve afet sonrası yapılması gerekenler sözlü olarak anlattı. Daha önce yaşanan afetlerde nasıl yanlış hareket edildiğini gösteren videolar izletildi. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gerekenler hazırlanan sunum ve simülasyonlarla, öğrencilere gösterildi. Afet Eğitmeni Gökhan Oruç, olası bir deprem sonrasında ilk yardım eğitimi alınmasının yaralanmaları ve can kayıplarını azaltabileceğini söyledi. Çocuklara bir afet durumunda hangi kurumlara nasıl ihbarda bulunacakları ve hazırlanması gereken deprem çantasına dair bilgi verildi. Ayrıca ‘Rafadan Tayfa’ ile hazırlanan çizgi film serisiyle çocuklar doğal afetlerle ilgili bilinçlendirildi.

‘Eğlenceliydi’

Afet eğitiminde yer alan Edanur Özdemir, “Eğitim başarılı ve eğlenceliydi. Bu eğitimde bilmediklerimi de öğrendim. Burada daha çok anladım ve kavradım. Öğrendiklerimle deprem anında daha sağlıklı bir şeyler yapabilirim” diye konuştu. Öğrencilerden Sudenaz Bodur ise, “Depremde çök-kapan-tutun hareketini yapıyoruz. Depremden önce yapılması gerekenleri öğrendim” dedi.