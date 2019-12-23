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23.12.2019 - 09:59 |

Rahmi Özkan kimdir? Rahmi Özkan'ın torunu kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Müge Anlı'nın programında yorumcu olarak bulunan Rahmi Özkan'ın torunu kansere yenik düştü. Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Peki, Rahmi Özkan'ın torunu Deha Uğur Özkan kaç yaşındaydı?

Rahmi Özkan kimdir? Rahmi Özkan'ın torunu kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Müge Anlı’nın ‘Tatlı Sert’ televizyon programında yorumcu olarak yer alan avukat Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Deha Uğur Özkan henüz 13 yaşındaydı.

RAHMİ ÖZKAN'IN TORUNUNDAN ACI HABER

Acı haberi duyuran ses sanatçısı Onur Akay, küçük Deha’nın akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğünü ancak kurtarılamadığını bildirdi. Özkan ailesi de küçük Deha’nın ölümünü gazeteye verdikleri şu ilanla duyurdu: “Değerli oğlumuz Deha Uğur Özkan en uzun gecenin sabahına karşı hakkın rahmetine kavuşmuştur.” Deha’nın öğrencisi olduğu TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları da başsağlığı mesajı yayınladı.

Rahmi Özkan’ı acı gününde yakınları yalnız bırakmazken torunu Deha, Zincirlikuyu Camii’nde dün öğlen kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Rahmi Özkan kimdir Rahmi Özkanın torunu kaç yaşındaydı, hastalığı neydi

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