‘Rakka kadısı’nın planı deşifre oldu

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince yapılan çalışmalarda, Suriyeli göçmenlerin arasına sızarak taşıdığı “Muhammed El Sair” sahte kimliğiyle DAEŞ’e militan devşirip Suriye’ye gönderdiği belirlenen bir şahıs tespit edilip takibe alındı. Suriye uyruklu iki şahısla birlikte bindiği bir korsan taksiyle seyir halinde oldukları belirlenen şahsın içerisinde bulunduğu aracın önü 3 Eylül gecesi Okmeydanı girişinde kesildi.

Gözaltına alınan El Bekro ile iki Suriye uyruklu sorguya alındı. İfade vermeye yanaşmayan üç şahısın yapılan kimlik çalışmalarında, üzerinden “Muhammed El Sair” adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan şahısın Dağıstan asıllı Mustafa Omar El Bekro (32) olduğu ve örgütün eski Rakka kadısı olduğu ve “Cellat kadı” olarak bilindiği tespit edildi.





