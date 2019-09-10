Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2020 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan kelime anlamı olarak yaz mevsimi sonunda ve sonbahar mevsimi başında yağan, yerde bulunan tozları temizleyen yağmur anlamına gelir. Yeryüzünün yağmur tarafından temizlenmesi gibi, insanların işlemiş olduğu günahlar da Ramazan ayı ile birlikte silinerek süpürülür. Ramazan’ın bir diğer anlamı ise güneşin şiddetli harareti karşısında taşların yanıp kızmasıdır. Bu kızgın yerde yürümek insanların ayaklarının yanmasına neden olur. Meşakket ve zahmet çekilir. Aynı duruma benzer olarak oruç tutan kişiler tarafından da susuzluk ve açlığın oluşturduğu hararete katlanılır, meşakkat ve zahmet çekilir. Kızgın yerlerde insanların ayaklarının yanması gibi Ramazan ayı da müminlerin günahlarının yanmasını ve yok edilmesini sağlar.

Merhamet duygularının geliştiği bu ayda oruç tutmak, sabrı ve metaneti geliştirir. Ramazan ayında kurulacak sofralara komşular, akrabalar ve dostlar davet edilir. Böylece insanlar arasındaki ilişkiler de daha güçlü bir hale bürünür.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 yılında Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar günü (1. Gün)

25 Mayıs 2020 Pazartesi günü (2. Gün)

26 Mayıs 2020 Salı günü (3. Gün)