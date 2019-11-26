26.11.2019 - 10:56 |
Ramazan ayı - Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan hakkında merak edilenler
Ramazan ayı ve Ramazan bayramı tarihleri merak konusu oldu. Yeni yıla girmemize az bir süre kala, 2020 Ramazan ayı tarihi ve 2020 Ramazan Bayramı tarihleri için arayış başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, yen, yılda yaşanacak olan Ramazan ayı hakkında merak edilenleri cevapladı. İşte 2020 Ramazan ayı hakkında bilinmesi gerekenler...
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı yeni yılda hangi günlere denk geliyor? İslam alemi için büyük önem taşıyan ve 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında oruç tutmak farz. Peki Ramazan Bayramı yeni yılda ne zaman kutlanacak? İşte 2020 Ramazan ayı - 2020 Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazanı ayı 2020 yılında, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise sona erecek. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2020
2020 Yılında Ramazan Bayramı'nın
İlk günü
24 Mayıs 2020 Pazar günü
İkinci günü
25 Mayıs 2020 Pazartesi günü
Üçüncü günü
26 Mayıs 2020 Salı günü
kulatanacak.
Metrobüs durağına şaşırtan asansörKüçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda girişi olmadığı için çalıştırılmayan asansör nedeniyle engelliler zor anlar yaşıyor. Durağa gelen engelliler ya geri dönmek ya da duyarlı vatandaşların kendilerine yardım etmesini beklemek zorunda kalıyor.