Ramazan ayı - Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan hakkında merak edilenler

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı yeni yılda hangi günlere denk geliyor? İslam alemi için büyük önem taşıyan ve 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında oruç tutmak farz. Peki Ramazan Bayramı yeni yılda ne zaman kutlanacak? İşte 2020 Ramazan ayı - 2020 Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazanı ayı 2020 yılında, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise sona erecek. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2020

2020 Yılında Ramazan Bayramı'nın

İlk günü

24 Mayıs 2020 Pazar günü

İkinci günü

25 Mayıs 2020 Pazartesi günü

Üçüncü günü

26 Mayıs 2020 Salı günü

kulatanacak.