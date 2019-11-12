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12.11.2019 - 10:38 |

Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte?

2019 yılının son dini günlerinden biri olan Mevlid Kandili'ni önceki hafta idrak ettik. 2020 yılının dini günleri araştırılırken en çok da ramazan ayının başlangıcı merak ediliyor. Peki, ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte?

Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte?

 

Razaman ayı ne zaman? 2020 yılı yaklaşırken Müslüman vatandaşlar bu soruyu yavaş yavaş aratöaya başladılar. Öte yandan merak edilen bir başka konu da Ramazan Bayramı'nın hangi tarihte kutlanacağı... İşte detaylar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar (1. Gün)
25 Mayıs 2020 Pazartesi (2. Gün)
26 Mayıs 2020 Salı (3. Gün)

Rusya semalarında hareketlilikABD’ye ait keşif uçakları Rusya’nın güneyinde uçuşu gerçekleştirirken Rusya da kendi uçaklarıyla atış talimleri yaptı.
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