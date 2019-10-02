02.10.2019 - 11:38 |
Ramazan Bayramı ne zaman? Bu yıl Ramazan Bayramı hangi günler?
2020 Ramazan Bayramı için arayış başladı. Milyonlarca vatandaş, Ramazan Bayramı'nın hangi günlerde denk geleceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı tarihlerini duyurdu. İşte 2020 Ramazan Bayramı günleri...
İslam alemi için büyük önem gören Ramazan Bayramı'nın tarihleri merak konusu oldu. 24 Nisan 2019 Tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı, 23 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Ramazan Bayramı ise...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı
24 Mayıs 2020 Pazar günü (1. Gün)
25 Mayıs 2020 Pazartesi (2. Gün)
26 Mayıs 2020 Salı (3. Gün)
Peş peşe operasyonlar! 10 gündür göz açtırılmıyorİstanbul Narkotik ekiplerince İstanbul genelinde son 10 günde uyuşturucu çetelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ile bu uyuşturucuların paketlenmesi de kullanıldığı belirlenen hassas teraziler ve silahlar ele geçirildi.