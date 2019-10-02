Ramazan Bayramı ne zaman? Bu yıl Ramazan Bayramı hangi günler?

İslam alemi için büyük önem gören Ramazan Bayramı'nın tarihleri merak konusu oldu. 24 Nisan 2019 Tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı, 23 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Ramazan Bayramı ise...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı

24 Mayıs 2020 Pazar günü (1. Gün)

25 Mayıs 2020 Pazartesi (2. Gün)

26 Mayıs 2020 Salı (3. Gün)