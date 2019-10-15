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15.10.2019 - 15:08 |

Ramazan hangi ayda başlayacak? Ramazan Bayramı hangi tarihte?

İslam aleminde 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Oruç tutmanın farz olduğu Ramazan ayı hangi gün başlayıp, hangi gün bitecek? Ramazan ayından sonra Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte 2020 Ramazan ayı hakkında bilinmesi gerekenler...

Ramazan hangi ayda başlayacak? Ramazan Bayramı hangi tarihte?

Bu yıl Ramazan ayı hangi ay idrak edilecek? Ramazan Bayramı hangi günlere denk gelecek? merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların merak ettiği soruları sayfasında yanıtladı. İşte 2020 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK - NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayıp, 23 Mayıs 2020 Cumartesi sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı'nın birinci günü.

25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı'nın ikinci günü.

26 Mayıs 2020 Salı günü Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü.

 

Kızılay ekibi insani yardım için Tel Abyad'a girdiTürk Kızılayı tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden arındırılan Telabyad'da bulunan 1500 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu.
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