Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan ayı ve bayramı tarihleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen konular arasında yer alan Ramazan ayı için tarih merakı devam ediyor. Müslümanlar için oruç tutmanın farz olduğu Ramazan ayının maneviyatı, her yıl vatandaşlar tarafından önemle idrak ediliyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 Ramazan ayı bu yıl, 24 Nisan 2020 Cuma tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 Cumartesi tarihinde sona erecek. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Ramazan Bayramı bu yıl, Birinici günü 24 Mayıs 2020 Pazar

İkinci günü 25 Mayıs 2020 Pazartesi

Üçüncü günü 26 Mayıs 2020 Salı