Ramazan ayı yani 11 ayın sultanı için bekleyiş sürüyor. Yeni yılın ilk günlerinde 3 ayların başlangıcı merak edilirken özellikle ramazan ayının tam tarihi merak ediliyor. Zaman zaman sorulan soru ise şu şekilde: Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün