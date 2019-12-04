Dini günler 2020 yılı yaklaşırken yoğun bir şekilde aratılıyor. Özellikle ramazan ayı sorgulanıyor. İslam alemi mübarek ramazan ayını iple çekerken "Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte? Kaç gün tatil?" diye soruyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay... 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 yılında Ramazan Bayramı;

24 Mayıs 2020 Pazar günü (1. Gün)

25 Mayıs 2020 Pazartesi günü (2. Gün)

26 Mayıs 2020 Salı günü (3. Gün)

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin 9 olmayacağı tahmin ediliyor. Fakat hükümetten yapılan bir açıklama henüz gelmiş değil.