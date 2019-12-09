MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı tarihleri...
ABONE OL
09.12.2019 - 11:23 |

Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı tarihleri...

11 ayın sultanı için bekleyiş sürüyor. 2020'ye az bir süre kala ramazan ayının başlangıcı özellikle de bayram tarihleri araştırılıyor. İşte ramazan ayı ve bayram tarihleri...

Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı tarihleri...

 

Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan ay olan ramazan ayı için İslam alemi sabırsızlıkla bekliyor. Müminler maneviyet dolu bu ayın hangi tarihe denk geldiğini araştırırken bayram tarihleri de merak edilen bir başka konu...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

 

    Soğuk kış aylarında saç dökülmelerine dikkatSoğuk kış aylarında takılan bere ve şapkalar ile saçlar daha fazla yıpranırken, uzmanlar saç dökülmelerine karşı saç kökünü havalandırmanın ve bakımın önemine dikkat çekiyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Acillik durumunuz yok' dedikten 3 dakika sonra fenalaştı!

    'Acillik durumunuz yok' dedikten 3 dakika sonra fenalaştı!

    Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış

    Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış

    Son Dakika: AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı! 14-15 Aralık AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı

    Son Dakika: AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı! 14-15 Aralık AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı

    15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

    15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

    Sıradaki Haber