09.12.2019 - 11:23 |
Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı tarihleri...
11 ayın sultanı için bekleyiş sürüyor. 2020'ye az bir süre kala ramazan ayının başlangıcı özellikle de bayram tarihleri araştırılıyor. İşte ramazan ayı ve bayram tarihleri...
Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan ay olan ramazan ayı için İslam alemi sabırsızlıkla bekliyor. Müminler maneviyet dolu bu ayın hangi tarihe denk geldiğini araştırırken bayram tarihleri de merak edilen bir başka konu...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün