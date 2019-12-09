Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı tarihleri...

Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan ay olan ramazan ayı için İslam alemi sabırsızlıkla bekliyor. Müminler maneviyet dolu bu ayın hangi tarihe denk geldiğini araştırırken bayram tarihleri de merak edilen bir başka konu...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün