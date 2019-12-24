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24.12.2019 - 12:40 |

Ramazan ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2020 yaklaşıyor ve 3 ayların başlamasına da kısa bir zaman kaldı. En çok beklenen ay ise ramazan ayı... Peki, ramazan ne zaman başlayacak? Bayramlar hangi tarihlere denk geliyor?

Ramazan ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

 

Maneviyatın ve huzurun ayı 11 ayın sultanı ramazan için gün sayılıyor. 2019 bitip 2020 başladığında ramazan ayının başlangıcı daha çok aratılmaya başlanacak. Peki, Ramazan ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor.

9 GÜN TATİL OLACAK MI?

2020 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk gününün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil olmayacağı düşünülüyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü de cumaya denk geliyor ve yine 9 günlük tatil beklenmiyor.

Sinan Aygün Ankara Adliyesi'ndeEski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarına yönelik Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
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