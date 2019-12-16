Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri

Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor. 2020 yılı için tatil planlarını hazırlamaya başlayan vatandaşlar erken rezarvasyon fırsatlarından yararlanabilmek ve yıllık izinlerine ek olarak Ramazan ve Kurban Bayramı gibi uzun tatil yapılabilen günleri de atlamak istemiyor. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı 2020 yılında hangi günlere denk geliyor? 9 gün tatil olma ihtimali nedir?

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin Pazar-Pazartesi ve Salı gününe denk geldiği düşünülürse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatilin söz konusu olmadığı görülebiliyor.

Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor.