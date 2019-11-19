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19.11.2019 - 11:40 |

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 resmi tatil günleri

2020 yılı için geri sayım sürerken vatandaşlar yeni yılda kaç gün tatil yapacaklarını araştırmayı sürdürüyor. Yıllık iznin yanı sıra dini bayramlarda kullanılan resmi izinler sayesinde vatandaşlar ekstra tatil fırsatı yakalayabiliyor. Erken rezarvasyon kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramının tarihlerini merak ediyor. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 resmi tatil günleri

Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yaz tatili için erken rezervasyon kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar Kurban ve Ramazan Bayramı tatillerini de ailecek tatil yapmak için fırsat olarak görüyor. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 yılı içinde kaç gün tatil yapacağız?

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE

Ülkenin en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskınRusya Polis Teşkilatı, başkent Moskova'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.
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