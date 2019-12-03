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03.12.2019 - 09:54 |

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 yılı resmi tatil günleri

Aralık ayına girilmesi ile birlikte 2020 yılı içerisinde yapılacak olan resmi tatil günleri de sıklıkla aranmaya başlandı. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan 9 günlük tatiller vatandaşlara ekstra tatil fırsatı sunuyor. Peki 2020 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacağız? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 yılı resmi tatil günleri

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. 2020 yılı için geri sayım sürerken yeni yılda kaç gün tatil yapacağını merak eden binlerce kişi Ramazan ve Kurban Bayramı gibi esktra tatil fırsatı sunan günlerin tarihlerini de araştırıyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ve Kurban Bayramlarında aile ve akraba ziyaretlerinin yanı sıra aile ile geçirilen zamanlar ekstra tatil fırsatı olarak görülüyor. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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