Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu? Ramazan ve Kurban Bayramında kaç gün tatil olacak?

Ramazan ve Kurban Bayramında 9 güne kadar çıkabilen tatiller vatandaşların yıllık izinlerinin yanı sıra ekstra tatil yapabilmesine de olanak sağlıyor. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde idrak edilecek olan Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri de vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman hangi tarihte idrak edilecek? Kurban Bayramında kaç gün tatil yapılacak?

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin Pazar-Pazartesi ve Salı gününe denk geldiği düşünülürse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatilin söz konusu olmadığı görülebiliyor.

Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor.