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04.01.2020 - 07:50 | | MERT İNAN İstanbul

Randevusuz hasta doktoru darp etti

İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Burak Altunpak, hekimlere yönelik şiddetin son mağduru oldu.

Randevusuz hasta doktoru darp etti

Randevusuz bir hastasının, muayene talebini diğer randevulu hastalara bakmak için birkaç saatliğine öteleyen  Altunpak uğradığı saldırı sonucu burnu kırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, emniyet güçleri,  Altunpak’ın burnunu kıran saldırganın yakalanması için güvenlik kameraları ve hastane kayıtlarını incelemeye aldı.

Altunpak, yaşadıklarını Milliyet’e anlatırken, “Poliklinik yaparken kayıtsız bir hasta odadan içeriye girip, tahlil sonuçlarını göstermek istedi. Ben de kendisine yoğunluktan dolayı şu an bakamayacğaımı, saat 13.00’te gelmesini söyledim. Saldırgan, vakti olmadığını hemen sonuçlara bakmamı yineleyince pazartesi randevu alıp gelmesini söyledi. Küfredip odadan çıktı. Ben de birkaç dakika sonra sekreterimin yanına gitmek için odadan çıktığımda bir anda saldırya uğradım. Saldırgan kafa atıp burnumu kırdı. Meslektaşlarım son değerlendirmelerden sonra ameliyat olup olmayacağıma karar verecekler. Maalesef hekimlere yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Bu şartlar altında bu işi yapmak istemiyoruz” diye konuştu.

 

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