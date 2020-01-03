Raporlar ‘ne kaza ne düşme’ diyor

Baba Şaban Vatan, kızının ölümünün, “yüksekten düşme” olabileceği ihtimaline inanmıyor. Ancak olayın ilk yaşandığı günler ve sonrasındaki bir ay yüksekten düşme ihtimalini kabullenmiş gözüküyor. Rabia’nın gitmek istediği tekvando için alıştırma yaparken, çatıdan düşebileceğine inanarak, bunu çevresine de anlatıyor.

Acılı aile, taziye ziyaretlerinde ya da dışarıda kendilerine anlatılanlar üzerine, olaydaki çelişkileri irdeleyerek harekete geçiyor. Olayın kilit noktalarından birini, yüksekten düşme ihtimali dikkate alınırsa Rabia Naz’ın, “çatıdan nasıl düştüğü veya atladığı” sorusu oluşturuyor. Aile, çatıdan evin önünde bulunan iş yerinin 4,67 metrelik sundurmasına çarpmadan yaralı bulunduğu yere düşmesinin olanaksız olduğunu savunuyor. Baba Şaban Vatan, olayın bir trafik kazası olduğunu, dar ve yokuş olan Ören yolu üzerinde çalışan beton kamyonu ile karşılaşan bir aracın Rabia’ya çarptığı, üzerindeki tozlarla uyumlu olduğu, metruk evde kanın temizlendiği, ardından evin önüne bırakıldığı iddiasını öne sürüyor. Ancak savcılık, emniyet ve adli tıp tespitlerinde trafik kazası ihtimal dışı görünüyor.

Sırtüstü sürünebildi mi?

Rabia Naz’ın düştüğü düşünülen fındıklıktan yola çıkan 10 metreyi sırtüstü sürünüp sürünemeyeceği de bir başka soru işaretini oluşturdu. Aile vücudunda o şekilde kırıkları bulunan birinin sürünemeyeceğini savunuyor. İlk görgü tanığı Mürsel Küçükal ise, ikinci ifadesinde Rabia Naz’ın kolları üzerinde sırtüstü süründüğü bilgisini verdi. Tıbben böyle bir olasılık konusunda ise, raporlarda sırtüstü sürünebileceği ihtimaline vurgu yapılıyor.

Çuvalla deneme

Olay yerinde ilk keşif 5,5 ay sonra 31 Ekim 2018’de yapılıyor. Ailenin çatıdan atlayarak, hiçbir yere temas etmeden aşağıda o şekilde yatmasının mümkün olamayacağı görüşleri üzerine teknik inceleme yapıldı. Yapılan denemede, aynı kiloda bir çuval, sallanarak binanın ön tarafından yola atıldı ve çuvalın sundurmanın kenarına çarpıp çöküntü yaratarak aşağıya düştüğü tespit edildi. Rabia Naz’ın atletik yapıya sahip olmadığı yaklaşık 11 km/s hızlanarak atlaması gerektiği hesaplandı. Teknik olarak Rabia Naz’ın bina çatısının ön tarafından atlayamayacağı ihtimali güçlendi.

YARIN: Ölümü elbiselerdeki izler mi aydınlatacak?