MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi
ABONE OL
13.12.2019 - 11:53 | | DHA

Rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinin Türkiye sınırına yakın bir noktada tespit edilen el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

Rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu Suriye'nin Rasulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi. Sınıra yakın bir bölgede, toprağa gömülü yaklaşık 200 kiloluk patlayıcı, alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi. Patlamayla birlikte yükselen duman, Türkiye tarafından da görüldü.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber