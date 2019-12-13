Rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu Suriye'nin Rasulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi. Sınıra yakın bir bölgede, toprağa gömülü yaklaşık 200 kiloluk patlayıcı, alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi. Patlamayla birlikte yükselen duman, Türkiye tarafından da görüldü.