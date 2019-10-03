EuroLeague heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ilk maçında Real Madrid ile karşılaşıyor. Bu heyecanı kaçırmak istemeyen basketbolseverler "Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22.00'de WiZink Center'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM...

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına 29 Eylül Pazar günü Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Sigortam.net İTÜ ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 57-90 ile geçerek iyi bir başlangıç yaptı. Takımımızda Nando De Colo 21 sayı ve 6 asist; Gigi Datome 14, Melih Mahmutoğlu ise 13 sayı buldu.

Sarı-lacivertliler, 26 Eylül Perşembe günü ise Anadolu Efes ile Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde karşılaştı. Fenerbahçe Beko, maçtan 74-79 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Derrick Williams 16 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Nikola Kalinic 13 sayı, 6 ribaund ve 2 asist üretti.

Fenerbahçe Beko’da tedavi ve bireysel idman süreci devam eden Jan Vesely ile Joffrey Lauvergne’nin yanı sıra, Egehan Arna, Ekrem Sancaklı ve Efe Ergi Tırpancı, Madrid kafilemizde yer almıyor.

REAL MADRİD’DE SON DURUM

Kupalarla dolu tarihinin en istikrarlı dönemlerinden birini yaşayan Real Madrid, Pablo Laso yönetiminde dokuzuncu EuroLeague sezonuna başlıyor. Başarılı İspanyol çalıştırıcı, Real Madrid’de yetenekli oyuncu havuzunu yüksek tempo basketbol ile buluşturarak, Avrupa basketbolunun en spesifik takımlarından birini yarattı. Geride kalan sekiz sezonda Real Madrid, Pablo Laso yönetiminde (2015-16 sezonu hariç) %67 galibiyet yüzdesinin altına düşmezken, son yedi Final Four organizasyonunun altısında yer alarak iki şampiyonluk kazandı.

Real, 2018-19 sezonunda oynadığı ilk sekiz EuroLeague karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi ve başarılı pivot Walter Tavares, Ekim ayı MVP’si seçildi. Normal sezonu 22 galibiyet ile lider bitiren Real Madrid, evinde yalnızca CSKA Moskova ve Zalgiris Kaunas’a kaybetti.

Playoff turunda, bir önceki sezonda olduğu gibi yine Panathinaikos ile eşleşen Laso’nun öğrencileri, özellikle ilk maçta çok zorlanmasına rağmen seriyi 3-0 ile geçmeyi bildi. Facundo Campazzo, Nisan ayı MVP’si seçilirken, Real Madrid bir kez daha Final Four’un yolunu tuttu. Vitoria’daki organizasyonda yarı finalde CSKA’ya kaybeden Madrid, üçüncülük maçında ise Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Real Madrid, 2018-19 sezonunun İspanya ayağında ise Kral Kupası finalini Barcelona’ya kaybetti. Eflatun-beyazlılar, Katalan ekibini ligde geçerek 35. İspanya şampiyonluğuna ulaşmış oldu.