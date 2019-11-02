Recep İvedik 2 başrol oyuncuları! Recep İvedik 2 nerede çekildi?

Recep İvedik 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar oturuyor. Babaannesinin istekleri doğrultusunda yaşamaya çalışan ve onu üzmemek için elinden geleni yapan Recep İvedik, çalıştığı hiçbir iş yerinde tutunamaz. Her girdiği iş yerinden bir şekilde kovulan İvedik son çare olarak kuzeni Hakan'ın şirketinde çalışmaya başlar. Başka bir hayatın ortasında kendisini bulan Recep İvedik, kuzeni Hakan'a büyük bir ihalenin alınmasında büyük bir yardım sağlayacaktır.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCU KADROSU

Recep İvedik 2 filminde Şahan Gökbakar, Gülsen Özbakan, Zeynep Çamcı, Efe Babacan, Çağrı Büyüksayar, Asiye Dinçsoy, Ayfer Çalgıcı, Emre Koç, Aysan Sümercan ve Füsün Öztoprak yer alıyor.

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 2 filminin çekimleri İstanbul, Antalya ve Üsküp'te tamamlanmıştır.