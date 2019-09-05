Recep İvedik 4 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Recep İvedik 4 filmi bu akşam TV ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Türk sinemasında önemli bir yer tutan Recep İvedik 4 filmi ulaştığı izleyici sayısı ve elde ettiği gişe geliri düşünüldüğünde Türk seyircisini yakalamış görünüyor. 20 hafta boyunca vizyonda kalan Recep İvedik 4 filmi 7.369.098 seyirci tarafından izlenirken toplamda 72.103.216,88 TL hasılat elde etti. Peki Recep İvedik 4 filminin oyuncu kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor?

RECEP İVEDİK 4 OYUNCU KADROSU

Recep İvedik 4 oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Cem Korkmaz, Barış Bulut, Ece İncibay, Ekrem Aral Tuna, Aziz Karakaya, Berna Üçkaleler, Serkan Sağdıç, Caner Tanrıverdi, Gülşah Yanaş, Çağlar Salman, Halil İbrahim Yılmaz, ve Baran Erdoğan yer alıyor.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ KONUSU

Şahan Gökbakar'ın televizyon için yarattığı ve ardından maceralarını sinemaya uyarlamaya devam ettiği Recep İvedik, üç filmlik serisine bir film daha ekliyor. Çekimleri Maldivler'de tamamlanan filmde, Recep İvedik'in Maldivler'deki serüvenine tanık olacağız. Recep İvedik, mahallesindeki çocuklardan kurulu futbol takımının antrenörüdür. Ancak düzenli olarak idman yaptıkları araziyi sermaye sahibi biri satın alacaktır.

Recep'in ise buna izin vermeye niyeti yoktur. Recep'e göre araziyi kurtarmanın tek yolu para bulup kendisinin satın almasıdır. Bulabildiği tek çözüm ise Survivor'a katılıp büyük ödülü kazanmaktır. Recep, burada Karayip korsanlarıyla karşılacak ve macera kaldığı yerden devam edecek.

Çamaşırhane prodüksiyon şirketinin yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda bir kez daha Togan Gökbakar yer alırken, senaryosu Şahan Gökbakar'a ait.