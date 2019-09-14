Recep İvedik 5 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Recep İvedik 5 filmi bu akşam TV ekranında izleyici karşısına çıkıyor. 15 Şubat 2017 yılında vizyona giren Recep İvedik 5 filmininin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. 25 hafta boyunca vizyonda kalan Recep İvedik 5 filmi 7.437.050 seyirci tarafından izlenirken gişeden 85.986.157,33 TL gibi hatırı sayılır bir rakam elde etti. Türk sinema tarihine en çok gişe yapan film serisi olarak geçen Recep İvedik filmi daha önceki filmleri ile de büyük gişe başarıları elde etmişti.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Recep İvedik 5 filminin başrollerinde Şahan Gökbakar, Orkan Varan, Deniz Ceylan, Hüseyin Baycur, Murat Bölücek, Zeynep Demirtaş, Kübra Yıldız, Ümit Özkurt, Murat Yılancı, Sahabettin Karabulut, ve İbrahim Emin Ege yer alıyor.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ KONUSU

Recep İvedik serisinin beşinci filmi olan yapımda Recep bu sefer yanındaki ekiple birlikte yarım kalan önemli bir işi tamamlamak için yollara dökülüyor. Çeşitli spor dallarında profesyonel olarak ter döken genç sporcuları müsabakalara taşımayı görev edinen İvedik, kaş yaparken yine göz çıkartıyor ve Türkiye'yi atletizm, boks, güreş vb. sporlarda temsil etmek İvedik ve ekibine düşüyor!