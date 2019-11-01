Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 5 filmi oyuncu kadrosu

Recep İvedik 5 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu serinin 5. filminde İvedik bu kez genç sporcuları taşıma görevini üstlenmek isteyen Recep İvedik kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Olimpiyatlarda Türkiye'nin Atletizm, Boks ve Güreş branşlarında temsil etmek ise İvedik ve ekibine kalıyor.

Vizyona girdiği tarihten itibaren 25 hafta boyunca vizyonda kalan Recep İvedik 5 filmi 7.437.050 seyirci tarafından izlenirken gişeden 85.986.157,33 Türk Lirası gelir elde etti.

RECEP İVEDİK OYUNCU KADROSU

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Orkan Varan - Akif

Deniz Ceylan - Team Manager

Hüseyin Baycur - Kamyoncu

Murat Bölücek - Kamyoncu

Zeynep Demirtaş - Atlet Zeynep

Kübra Yıldız - Yüzücü Kübra

Ümit Özkurt - Kuleci Erdal

RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır.