Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 5 filmi oyuncu kadrosu
Recep İvedik 5 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Recep İvedik 5 serinin 5. filmi olarak dikkat çekiyor. 2017 yılında vizyona giren Recep İvedik 5 filminin başrolünde tüm seride olduğu gibi yine Şahan Gökbakar yer alıyor. Peki Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi?
Recep İvedik 5 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu serinin 5. filminde İvedik bu kez genç sporcuları taşıma görevini üstlenmek isteyen Recep İvedik kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Olimpiyatlarda Türkiye'nin Atletizm, Boks ve Güreş branşlarında temsil etmek ise İvedik ve ekibine kalıyor.
Vizyona girdiği tarihten itibaren 25 hafta boyunca vizyonda kalan Recep İvedik 5 filmi 7.437.050 seyirci tarafından izlenirken gişeden 85.986.157,33 Türk Lirası gelir elde etti.
RECEP İVEDİK OYUNCU KADROSU
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Orkan Varan - Akif
Deniz Ceylan - Team Manager
Hüseyin Baycur - Kamyoncu
Murat Bölücek - Kamyoncu
Zeynep Demirtaş - Atlet Zeynep
Kübra Yıldız - Yüzücü Kübra
Ümit Özkurt - Kuleci Erdal
RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ?
İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır.