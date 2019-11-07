Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?

Gişe rekorunu elinde bulunduran Recep İvedik'in yeni serisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Şahan Gökbakar'ın yazdığı ve başrolünde olduğu filmin galası dün akşam yapıldı. Birbirinden ünlü isimler galada yer alırken şimdi filmi sabırsız şekilde bekleyenler vizyon tarihi araştırıyor.

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Recep İvedik 6, 8 Kasım 2019'da vizyona girecek. Recep İvedik serisinin 6. devam filmi olan yapımın yönetmenliğini Togan Gökbakar üstleniyor.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCU KADROSU

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah

Somer Karvan - Tur Rehberi

Furkan Bayraktar - Fazil

Mustafa Dok - Tefo

KONUSU

Evinde televizyon izlerken, kapıya gelen postacının teslim ettiği kuru fasulye festivali davetiyesini görünce çok heyecanlanan Recep İvedik, vakit kaybetmeden en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alıp Konya’ya doğru yola çıkmak ister. Bir hata sonucu kendilerini Konya yerine Kenya’da bulan Recep ve Nurullah’ın tek amacı Türkiye’ye geri dönmektir ama Afrika’nın uçsuz bucaksız vahşi bozkırlarında iki düşman kabilenin arasında kalırlar.