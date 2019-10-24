24.10.2019 - 13:43 |
Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? Recep İvedik 6'da hangi oyuncular yer alıyor?
Recep İvedik film serisinin 6'sı çekildi. Fragmanı yayınlanan Recep İvedik 6 için filmi sinema salonlarında izlemek isteyen binlerce kişi Recep İvedik ne zaman sinemalarda vizyona girecek sorusuna yanıt arıyor. Peki Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?
Recep İvedik film serisinin 6. sı çekildi. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 6'nın fragmanının yayınlanmasının ardından gözler filmin sinema salonlarında ne zaman gösterime gireceğine çevrildi. Peki Recep İvedik 6 sinemalarda ne zaman gösterime girecek?
RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN GÖSTERİME GİRECEK?
Recep İvedik 6 filmi 8 Kasım'da sinema salonlarında gösterime girecek.
RECEP İVEDİK 6 OYUNCU KADROSU
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Nurullah Çelebi - Nurullah
Somer Karvan - Tur Rehberi
Furkan Bayraktar - Fazil
Mustafa Dok - Tefo
RECEP İVEDİK 6 FRAGMANI