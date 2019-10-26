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26.10.2019 - 15:54 |

Recep İvedik oyuncuları | Recep İvedik filminin konusu nedir?

Recep İvedik serisinin ilk filminde hangi oyuncular var? Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik'in ilk filminde konu nedir? İşte Recep İvedik 1 ile ilgili merak edilenler...

Recep İvedik oyuncuları | Recep İvedik filminin konusu nedir?

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, sokaklarda yaşayan başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya’ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey’e teslim eder. İş adamının ısrarlarına rağmen Recep İvedik ne para almayı kabul eder ne de otelde kalmayı. Fakat tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel’in bir tur otobüsünden indiğini fark eder. Artık Recep İvedik’in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel’e kendini beğendirmek... Recep İvedik’in asıl keyifli tatil macerası bundan sonra başlayacaktır.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI

Şahan Gökbakar
FatmaToptaş
Lemi Filazof
Hakan Bilgin

RECEP İVEDİK FRAGMAN

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılmaz hale getiriliyorFırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor.
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