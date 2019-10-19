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19.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Red Bull’da 10 bin müziksever buluştu

Bu yıl 1-15 Ekim tarihleri arasında 5 farklı konsept gece ile 6 ayrı mekânda düzenlenen Red Bull Music Festival İstanbul, yaklaşık 10 bin müzikseveri ağırlayarak kelimenin tam anlamıyla şehri müzikle ele geçirdi.

Red Bull’da 10 bin müziksever buluştu

İkinci kez düzenlenen festival kapsamında aralarında; Ceza, Kabus Kerim, Erci E., Kamufle, Khontkar, Ata Kak, Demdike Stare, Stellar om Source, Ammar 808, Laurel Halo, Kode9 gibi birçok önemli yerli ve yabancı sanatçı yer aldı. Festivale 15 gün boyunca ev sahipliği yapan Akaretler 37-39 adresindeki Red Bull House of Music ise; sergi, söyleşiler, canlı radyo performansları aracılığıyla hem sanatçılar hem de müzikseverleri konuk etti.

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