Red Bull’da 10 bin müziksever buluştu

İkinci kez düzenlenen festival kapsamında aralarında; Ceza, Kabus Kerim, Erci E., Kamufle, Khontkar, Ata Kak, Demdike Stare, Stellar om Source, Ammar 808, Laurel Halo, Kode9 gibi birçok önemli yerli ve yabancı sanatçı yer aldı. Festivale 15 gün boyunca ev sahipliği yapan Akaretler 37-39 adresindeki Red Bull House of Music ise; sergi, söyleşiler, canlı radyo performansları aracılığıyla hem sanatçılar hem de müzikseverleri konuk etti.



