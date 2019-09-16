Refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçti: 6 yaralı

Kaza, dün akşam, İzmir- Ankara E- 96 yolu Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli yönüne giden İsmail Uyar (43) yönetimindeki 35 DC 4769 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, karşı şeride geçtikten sonra durdu. Kazada sürücü İsmail Uyar ile otomobildeki yakınları Hatice Uyar (40), Emre Uyar (6), Suna Gözkara (40), Sultan Gözkara (16) ve Sude Gözkara (14) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.