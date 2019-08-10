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10.08.2019 - 16:36| AA

Refüjü aştı 2 araca çarptı!

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada meydana geldi. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Refüjü aştı 2 araca çarptı!

Seyfullah Soytürk idaresindeki 42 V 1899 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Vatan Sanayi girişinde, refüjü aşarak önce Osman Güleç  yönetimindeki 42 LT 397 plakalı otomobille, ardından Hakan Öncü’nün kullandığı 31  KH 252 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü  Seyfullah Soytürk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların  durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapalı kaldı.

 

 

 

 

 

   

 

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