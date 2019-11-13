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13.11.2019 - 17:27 |

Regaib Kandili ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

2019'un dini günleri sona erdi. 2020'nin ilk dini günü ise Regaib Kandili... Peki, 2020 Regaib Kandili ne zaman?

 

Müslüman alemi için dini günler bir hayli önem arz ediyor. 2019'un dini günleri idrak edildi. islam alemi yeni yıldaki dini günleri merak ederekn ilk dini gün olan Regaib Kandili'nin tarihini araştırıyor. Peki, Regaib Kandili ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

25 Şubat 2020'de 3 aylar başlarken Regaib Kandili ise recep ayının 3. günü idrak edilecek. Miladi takvime göre ise Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe gününe denk geliyor.

REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…

İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır. 

 

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