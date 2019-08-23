‘Renkler’ Anadolu’yu gezecek

Yapı Kredi, 75. kuruluş yıldönümünü iz bırakacak kültür sanat etkinlikleriyle kutlamaya devam ediyor. Banka, 1954 yılında kültürün ve sanatın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle kurduğu Yapı Kredi Koleksiyonları’ndan önemli bir seçkiyi, önümüzdeki günlerde Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya’da sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Resimden sikkeye, tombaktan nadir kitaba çok geniş bir yelpazeyi kapsayarak bir kültür hazinesi niteliğini taşıyan Yapı Kredi Koleksiyonları’ndan değerli eserler, Türkiye’nin kültür sanat hayatına renk katacak.

“Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler” adını taşıyacak sergiler kapsamında Osman Hamdi Bey’den İbrahim Çallı’ya, Neşet Günal’dan Cevat Dereli’ye, Nejat Melih Devrim’den Ferhat Özgür’e Türk resminin öncü isimlerinin eserleri sergilenecek. Peyzaj, natürmort, soyut, güncel sanat gibi farklı üsluplarda çalışan ressamların eserlerinin yanı sıra Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selâhattin Giz Koleksiyonu’ndaki dönemin foto muhabirleri tarafından çekilen ve içinde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e ait fotoğrafların da bulunduğu çok değerli kareler sergide görülebilecek.

İlk durak Bursa

Serginin ilk durağı Bursa. Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi’nde 4 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek sergi 3 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde olacak. 20 Kasım - 20 Aralık tarihleri arasında İzmir Konak Belediyesi Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan serginin son durağı ise 24 Aralık 2019 - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya Kültür Sanat (AKS) olacak.