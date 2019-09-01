Jude Law'ın başrolünde olduğu Repo Men bu akşam ekranlarda seyirciyle buluşuyor. 2010 yapımı filmde aksiyon bir hayli fazla... Peki, Repo Men filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

REPO MEN KONUSU NEDİR?

Yakın gelecekte geçen filmde The Union adlı bir şirket oldukça donanımlı ve pahalı mekanik vücut organları geliştirirler ve insan yaşamını uzatır ve geliştirirler.

Bu tıbbi gelişmenin kötü tarafı, ödemeler yapılmadığında şirket Repo Adam’ını yollayarak 'ürünü' geri alır. Remy, en iyi organ repo adamıdır. Fakat kendisi bir kardiyak sorunu yaşayınca ödemeleri yapamaz ve şirket Remy’nin ortağı Jake’yi, Remy’nin kalbini almak için gönderir.

REPO MEN OYUNCULARI

Jude Law Rolü : Remy

Forest Whitaker Rolü : Jake Freivald

Alice Braga Rolü : Beth

Liev Schreiber Rolü : Frank

Carice Van Houten Rolü : Carol

Chandler Canterbury Rolü : Peter

Joe Pingue Rolü : Raymond Pearl

Liza Lapira Rolü : Alva