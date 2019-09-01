Repo Men filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?
Bu akşam televizyonda suç ve gerilim filmi Repo Men olacak. Jude Law hayranları ise ayı bir sevinç yaşarken şimdi filmin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlanmış durumda...
Jude Law'ın başrolünde olduğu Repo Men bu akşam ekranlarda seyirciyle buluşuyor. 2010 yapımı filmde aksiyon bir hayli fazla... Peki, Repo Men filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?
REPO MEN KONUSU NEDİR?
Yakın gelecekte geçen filmde The Union adlı bir şirket oldukça donanımlı ve pahalı mekanik vücut organları geliştirirler ve insan yaşamını uzatır ve geliştirirler.
Bu tıbbi gelişmenin kötü tarafı, ödemeler yapılmadığında şirket Repo Adam’ını yollayarak 'ürünü' geri alır. Remy, en iyi organ repo adamıdır. Fakat kendisi bir kardiyak sorunu yaşayınca ödemeleri yapamaz ve şirket Remy’nin ortağı Jake’yi, Remy’nin kalbini almak için gönderir.
REPO MEN OYUNCULARI
Jude Law Rolü : Remy
Forest Whitaker Rolü : Jake Freivald
Alice Braga Rolü : Beth
Liev Schreiber Rolü : Frank
Carice Van Houten Rolü : Carol
Chandler Canterbury Rolü : Peter
Joe Pingue Rolü : Raymond Pearl
Liza Lapira Rolü : Alva