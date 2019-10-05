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05.10.2019 - 09:44 | | AA

Resmen açıklandı! Kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen bölgelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmen açıklandı! Kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Buna göre, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, Konya'nın Karatay ilçesindeki Obruk Gölü ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Şarlak Şelalesi kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. maddesi gereğince alındı.

 

Dün gece başladı ve devamı geliyor! Korkutan uyarı: Fırtına ve dolu!Türkiye yağışlı havaya teslim oldu. Özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve uyarılarla birlikte İstanbul'da da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Sağanak ve rüzgâr nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü. Yağışlar bugün de sürecekken dolu uyarıları peş peşe geldi.
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