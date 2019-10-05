Resmen açıklandı! Kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Buna göre, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, Konya'nın Karatay ilçesindeki Obruk Gölü ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Şarlak Şelalesi kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. maddesi gereğince alındı.