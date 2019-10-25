RESMİ TATİL Mİ? 28 ve 29 Ekim'de okullar tatil mi? Bankalar, Kargo şirketleri açık mı?

Milyonlarca vatandaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayıma başladı. 2019-2020 Eğitim yılının tüm öğrencileri, çalışan vatandaşlar, ve tüm yurttaşların gururla kutlayacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na 3 gün kaldı. 29 Ekim Cumhuiryet Bayramı'nın hafta içi Salı gününe denk gelmesi ise akıllarda soru işareti oluşturdu. 29 Ekim'de okullar tatil mi? 29 Ekim'de kargo şirketleri açık mı? 29 Ekim'de bankalar açık mı? soruları yoğun ilgi görmeye başladı. İşte 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü için bilinmesi gerekenler...

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ? YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim yarım gün resmi tatil olacak. Okullarda yarım gün eğitim verilecek, resmi kurumlarda ise yarım gün çalışılacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Salı günü tam gün resmi tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta yaşanacak. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk saygıyla, gururla, özlemle anılacak.

29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim'de kargo şirketleri öğlene kadar hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı2nda ise resmi tatil olması sebeiyle kargo şirketleri çalışmayacak.

29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim günü bankalar öğlene kadar hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise bankalar resmi tatil olması sebebiyle çalışmayacak.