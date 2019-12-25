Restorasyon kurbanı iskelenin izni yokmuş

Kadıköy Meydanı’ndaki tarihi Kadıköy İskelesi’nde 2017 sonunda başlayan re storasyon çalışması tamamlanıp hizmete açılırken, yaz başından bu yana çalışmaların durdurulduğu, atıl vaziyetteki ek bina için, geçmiş dönemde Koruma Kurulu’ndan izin alınmadığı ortaya çıktı. İBB yetkilileri ise, geçmiş dönemde usulsüz olarak başlatılan ek bina uygulamasının gerekli izinlerin alındıktan sonra başlayacağı bilgisini verdi.

Yolcuların ‘Adalar İskelesi’ olarak da tanımladığı tarihi Kadıköy Vapur İskelesi, 1926 yılında neo-klasik tarzda inşa edildi. Ancak yıllar içerisinde tahrip olan iskele için ilk onarım kararı 1959’da verildi. Bu tarihte kapsamlı onarım gören tarihi iskeledeki soğan kubbeler kaldırılırken, eserin orijinal hali zarar görmüş oldu. 1984-1986 yılları arasında ikinci, 1995 yılında ise üçüncü onarım yapıldı. Ancak iskelenin yeniden onarılması gerekince, 2017’nin sonunda İBB yönetimi tarafından restorasyon kararı alındı. Ana binadaki restorasyon kısa sürede tamamlanıp hizmete açılırken, ek kısımdaki çalışmalar ise yerel seçimlerin ardından durduruldu.

Usulsüz başlamış

Projede yaşanan bu aksaklık merak konusu olurken, ek binadaki restorasyon projesinin Koruma Kurulu’ndan izin alınmadan usulsüz olarak başlatıldığı, çalışmalarında bu nedenle durdurulduğu ortaya çıktı. İBB yetkilileri ise ek binanın eserin bütünlüğüne zarar vermeyecek bir şekilde yapılması gerektiği bilgisini paylaşarak, “Kadıköy, 301 ada, 1 parselde yer alan Tescilli İskele yapısının yolcu kapasitesini karşılayamaması nedeniyle ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Koruma kurulundan izin alınmadan iskele önüne çelik konstrüksiyon niteliksiz bir yapı yapılmıştır. İstanbul 5 Numaralı Koruma Kurulu; 13 Haziran 2019 tarih 6316 sayılı kurul kararı ile bu muhdes yapının kaldırılmasına karar verdiğinden söz konusu yapının kaldırılma çalışmaları başlamıştır” açıklamasında bulundular.

Yetkililer, ayrıca tescilli esere saygılı bir mimari proje yarışması düzenleneceğini de belirterek; “İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı uhdesinde, Mimarlar Odası, Koruma Kurulu, STÖ’ler ve diğer paydaşlarla değerlendirilip, düzenlenecek proje yarışması ile tescilli esere saygılı ve uyumlu bir mimaride projenin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır” bilgisini paylaştılar.

Tehlike saçıyor

Tarihi iskeledeki mevcut durumla ilgili Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, Milliyet’e yaptığı açıklamada; “Bu tarihi eser 2005 yılında protokolle İBB ye devredildi. Yapılan yanlış müdahaleler sonucu iskele binası, orijinal görüntüsünden uzaklaşmış vaziyetteydi. Yeni yönetim de önlem alınmamış İnşaat alanı terk edilmiş vaziyette. Allah göstermesin, bir çocuk açıktaki yüksek gerilim kablolarını tutsa, birine zarar gelse, hesabını kim verecek? Kuruldan onay almadan, niteliksiz ek bina yerleştirmeye çalışmak vahamettir” dedi.