Resulayn nerede? Rasulayn haritası

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.

RESULAYN NEREDE?

Rasüleyn idari olarak Hasiçi Valiliğine ait bir Suriye şehridir. 360m yükseklikte bulunmaktadır. Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.

RESULAYN TARİHİ

Sasaniler şehri tekrar oluşturmadan önce 578 ve 580 yılında iki kez yok olmuştur. Kent, sakinleri tarafından terk edildi ve şehrin parçaları 640 yılında Araplar tarafından düşürüldü. Bizanslılar 942 yılında şehre baskın düzenledi. 14. yüzyıl sonunda Timur tarafından yağmalandı.

Kentte piskoposluk ve birçok manastır vardı. Kent, ayrıca iki cami ve bir Doğu Suriye kilisesi ve çok sayıda okul, hamam, ve bahçeler içeriyordu.

Rasüleyn'da 100'den fazla kaplıca bulunmaktadır. En ünlü kaplıcası olan Nab'a el-Kebrit, kalsiyum lityum ve hatta radyum gibi her şeyi içeren çok yüksek mineral içerikli bir kaplıcadır.

17 Temmuz 2013 tarihinde, PYD ile muhalif El Nusra Cephesi ile Gureba El Şam birlikleri arasındaki şiddetli çatışmalardan sonra Rasüleyn kenti, PYD tarafından ele geçirdiğini duyuruldu. Bu iddia muhalif kaynaklar tarafından da doğrulanmıştır. 27 Temmuz tarihinde de Rasüleyn, IŞİD'in eline geçmiş, sınır kapılarında da PYD'liler tamamen püskürtülmüş, kısa bir süre sonra kent tekrar PYD tarafından alınmıştır. 21 Ocak 2014'te kentin Cezire Kantonu'na bağlandığı ilan edilmiştir.