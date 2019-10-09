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09.10.2019 - 16:52 |

Resulayn nerede? Resulayn haritası...

Barış Pınarı Harekatı başladı. Türk jetleri Resulayn'ı bombalamaya başladı. Bu operasyon sonrası "Resulayn nerede?" sorusu sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

Resulayn nerede? Resulayn haritası...

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Twitter'dan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." diye belirtti.

Resulayn bombalanırken vatandaşlar da "Resulayn neresi?" sorusunu sormaya başladı.

RESULAYN NEREDE?

Suriye şehridir. Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.

Resulayn nerede Resulayn haritası...

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