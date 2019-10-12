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12.10.2019 - 12:25 | | DHA

Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.

Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi
Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi
Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi
Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi
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Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Fırat’ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12 Ekim tarihi itibarıyla sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı kaydedildi.

BAKANLIK AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da kontrolün ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" denildi.

Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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