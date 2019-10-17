Resulayn’a çıkan tüm yollar kuşatıldı







Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’nda Suriye’nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Resulayn’da çatışmalar şiddetlendi. Kentte zaman zaman meskun mahal çatışmaları yaşanırken ana yollar büyük oranda kontrol altına alındı. Hakimiyet alanı kentin doğusuna doğru genişliyor. Resulayn ile rejim askerlerinin yerleştiği Til Temir kasabası arasındaki bağlantı da karadan kesilmeye çalışılıyor. Ayn el Arap’ı (Kobani) da batıdan kuşatmaya çalışan TSK ve SMO güçleri, Cerablus’tan bölgeye yoğun sevkiyata başladı. Ayn el Arap’ın sınır kesimlerinde de çatışma sesleri duyuldu.



Rejim güçlerine yakın



Fırat’ın doğu ve batısından Suriye topraklarında ilerleyen TSK, belirli noktalarda 30 kilometre derinliğe ulaştı. Ayn İsa kasabasını hedefleyen harekât kapsamında, bölgeye yönelik ağır silah eşliğinde sevkiyat devam ediyor. Bölgenin iç kesimlerinde etkili sonuçlar alabilmek amacıyla bölgeye ağır silah sevkiyatı başlatıldı.



TSK ve SMO kuvvetleri, Tel Abyad’ın çevresindeki köylerde PKK/YPG’lilere yönelik harekâtı dün de sürdürdü. Operasyonlar kapsamında birçok noktada çatışma çıktı. Birlikler, Ayn İsa’ya doğru ilerliyor. TSK ve SMO, Ayn İsa çevresinde konuşlanmasını sürdürüyor. TSK’nın Ayn İsa’daki operasyonu, rejim ordusunun konuşlandığı noktalara çok yakın mesafelerde devam ediyor. Resulayn’da meskun mahalde kontrolü sağlayan TSK ve SMO güçleri, ilçe merkezine doğru ilerleyişini dün de sürdürdü. Resulayn’ın doğu ve batısında yürütülen operasyonlarda teröristlerin kazdıkları tüneller nokta atışları ile imha ediliyor. Karadan ilerleyen birliklere obüs ve tank atışı ile destek verildi. Kentin dış mahallelerinde ise sokak çatışmaları başladı. SMO kuvvetleri, kontrol altına aldığı sokaklarda mayın ve patlayıcı madde araması yaparak ilerliyor. Kenar mahallelerdeki operasyonda, PKK/YPG üyesi 6 keskin nişancı etkisiz hale getirilirken, iki terörist de sağ ele geçirildi.



Terör örgütünün, ilçe merkezine lojistik desteğinin kesilmesi için de harekete geçildi. Resulayn ile rejim askerlerinin konuşlandığı Til Temir kasabası arasındaki bağlantıyı koparmak için bölgede bulunan dört köy ve çevresine obüs ve tank desteğinde harekât başlatıldı.



TSK ve SMO’ya bağlı birliklerin bu kapsamda Resulayn ile ilçeye 15 kilometre mesafede yer alan Til Temir arasındaki bağlantıyı büyük oranda kestiği bildirildi. Til Temir’in Alya köyünde ilerleyen SMO, önceki akşam bölgede konuşlanan rejim askerleri ile çatıştı. Taraflar arasında yapılan görüşme kapsamında rejim askerleri geri çekildi.





